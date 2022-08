Rui Bento é o novo selecionador do Kuwait

”, lê-se no sítio da internet da federação.Ambos os treinadores deixaram mensagens de despedida, complementadas pelas palavras de agradecimento de Fernando Gomes.”, lançou Rui Bento.Por seu turno, Emílio Peixe realçou tudo o que aprendeu durante os 15 anos passados ao serviço da FPF, destacando as “” criadas.Já Fernando Gomes assinalou “com grande orgulho o percurso de Emílio Peixe e Rui Bento pelas seleções nacionais”.”, afirmou.Paralelamente, a FPF anunciou ter reforçado as estruturas técnicas do futebol masculino com a incorporação de dois técnicos, Bino Maçães e Tiago Matos.Bino Maçães, ex-internacional luso de 49 anos, passa a integrar as equipas técnicas das seleções nacionais.Natural da Póvoa de Varzim, Bino cumpriu 43 internacionalizações por vários escalões (sub-16, sub-17, sub-18, sub-20, sub-21 e A) enquanto jogador, com grande destaque pela conquista do campeonato da Europa de sub-16 em 1989.Como treinador, acumulou experiência na formação de FC Porto, Vitória de Guimarães e União de Leiria.Tiago Matos, treinador de 29 anos, será integrado nos quadros da FPF como assistente.Natural de Setúbal, o técnico passou por Vitória de Setúbal, Sporting, Cova da Piedade, Sintrense e seleção de Moçambique.