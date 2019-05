Rui Vitória campeão na Arábia Saudita

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Mai, 2019, 08:09 / atualizado em 17 Mai, 2019, 08:09 | Futebol Internacional

O Al-Nassr, que tinha de ganhar para não depender de terceiros, terminou o campeonato com 70 pontos, mais um do que o Al-Hilal, que recebeu e venceu o Al-Shabab, por 3-2.



A equipa de Rui Vitória ganhou com dois golos de Hamdallah, que marcou aos 26 minutos, de grande penalidade, e aos 57, enquanto Ounalli ainda reduziu momentaneamente a desvantagem do Al-Batin, aos 53.



Rui Vitória, conquistou o seu terceiro título de campeão nacional, depois dos triunfos em Portugal com o Benfica, no qual foi substituído no decorrer da presente época por Bruno Lage, antes de rumar ao Médio Oriente em janeiro.



Quando pegou no Al-Nassr, a equipa ocupava o segundo lugar, atrás do Al-Hilal, que então era comandado por Jorge Jesus.





O Al-Taawon, orientado por Pedro Emanuel, bateu no seu terreno o Al-Faysaly, por 2-1, e fechou o campeonato no terceiro lugar, com 56 pontos, enquanto o Al-Ettifaq, de Hélder Cristóvão, terminou em 11.º, com 33.