Sandoval é o novo treinador do Granada

O espanhol José Ramón Sandoval é o substituto do uruguaio Alexander Medina no comando técnico do Granada, o terceiro treinador do clube na época 2023/24, anunciou o penúltimo classificado da Liga espanhola de futebol.

Sandoval, de 55 anos, orientou o Granada entre maio de 2015 e fevereiro de 2016, assumindo a liderança da equipa nas últimas quatro jornadas do campeonato da época 2014/15, nas quais assegurou a manutenção no escalão principal, mas não completou a temporada seguinte.



O espanhol, cujo último clube foi o Fuenlabrada, em 2021/22, na segunda divisão, foi anunciado como novo treinador do Granada pouco tempo após o anúncio da saída de Medina, que deixou os andaluzes a 13 pontos da zona de manutenção no campeonato.



Medina, de 45 anos, abandonou o Granada com os mesmos números do antecessor, o espanhol Paco López, uma vez que ambos conquistaram exatamente sete pontos em 14 jornadas na La Liga (o Granada tem um jogo em atraso, com o Valência).



O treinador uruguaio, que chegou ao Granada em 27 de novembro de 2023, não resistiu aos maus resultados, uma vez que conquistou apenas uma vitória, tendo averbado quatro empates e nove derrotas, e colocou um ponto final na primeira ‘aventura’ no futebol europeu.