Sandro Tonali acusado de violar as regras de apostas do futebol inglês

Sandro Tonali, de 23 anos, encontra-se a cumprir uma pena de suspensão de 10 meses aplicada pela federação italiana de futebol (FIGC), por apostar em clubes que representou e que o deixou fora dos relvados desde outubro de 2023.



O médio que chegou ao Newcastle em julho de 2023, proveniente do AC Milan, por 70 milhões de euros, pode agora ter a pena agravada depois de a FA o ter acusado de violar as regras de apostas em 50 ocasiões, entre 12 de agosto e 12 de outubro do ano passado.



Em 12 de outubro de 2023, Sandro Tonali viu o treino interrompido e foi mandado para casa, depois de ter sido notificado pela Polícia italiana sobre um suposto envolvimento numa investigação de apostas.



Tonali fez apenas 12 partidas pelo clube da Premier League, depois de ter sido apanhado numa investigação mais ampla de apostas, que resultou na suspensão do médio da Juventus Nicolò Fagioli, por sete meses.



O futebolista italiano admitiu aos promotores que apostou no AC Milan e no Brescia quando jogou por esses clubes e o seu agente, Giuseppe Riso, reconheceu que Tonali tem problemas com jogos de azar.



Sandro Tonali concordou com um acordo judicial com a federação italiana, que incluía terapia para o vício do jogo, e o Newcastle já afirmou que daria total apoio ao jogador e à sua família. A suspensão termina em 14 de julho.