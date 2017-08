Schalke 04 bate vice-campeão Leipzig na estreia

Lusa 19 Ago, 2017, 19:54 | Futebol Internacional

O argelino Bentaleb inaugurou o marcador, aos 43 minutos, na marcação de uma grande penalidade, e o ucraniano Konoplyanka confirmou a vitória da formação da casa, aos 73.



No Leipzig, Bruma iniciou a partida no banco de suplentes e foi lançado aos 75 minutos.



A primeira jornada da 'Bundesliga' termina no domingo com os jogos Friburgo-Eintracht Frankfurt e Borussia Monchengladbach-Colónia.