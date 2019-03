Schalke 04 despede treinador Domenico Tedesco

Lusa Comentários 14 Mar, 2019, 19:47 | Futebol Internacional

Depois do despedimento de Tedesco, o Schalke revelou que Steven Huubs quem vai assumir interinamente a equipa no jogo da 26.ª jornada da liga alemã frente ao Leipzig.



Antes da pesada derrota frente ao Manchester City, que eliminou o Schalke da Liga dos Campeões, a equipa alemã já levava cinco jogos sem vencer no campeonato, encontrando-se no 14.º lugar da tabela classificativa.



Domenico Tedesco tinha chegado ao Schalke 04 em 2017, tendo conseguido a segunda posição na liga alemã na primeira temporada ao serviço da equipa.