Seba gostava de ver o FC Porto campeão

O jogador, em declarações à Antena 1, no final do jogo Sporting-Olympiacos, a contar para a Liga Europa, reconheceu a superioridade da equipa de Alvalade e lamentou que os gregos tenham sofrido dois golos já no final da primeira parte.



Seba evidenciou o facto da formação grega ter consentido os dois golos numa altura em que estava equilibrada e jogar bem.



O ex-futebolista do FC Porto sobre o futebol português que disse continuar a acompanhar fez a seguinte análise: “O Sporting está bem mas ainda há muitos jogos até ao final do campeonato. Espero que o FC Porto continua na frente e seja campeão”.



Seba admitiu que espera continuar ao serviço do Olympiacos e recordou que tem contrato com o clube grego.