Sebastián Pérez admite negociação "difícil e muito longa" para rumar ao Boavista

“Fui ficando impaciente, mais pela minha família, mas sempre tive o desejo de vir e mentalizei-me de que era aqui que iria jogar. Foi um período muito difícil, tanto para mim, como para as pessoas do Boca Juniors e do Boavista, mas felizmente concretizou-se”, partilhou o centrocampista, numa nota publicada pelos ‘axadrezados’ nas redes sociais.



Sebastián Pérez, de 27 anos, testou positivo à covid-19 ainda em solo argentino, esteve isolado e só foi apresentado no sábado rumo ao terceiro empréstimo consecutivo, após passagens pelos mexicanos do Pachuca e pelos equatorianos do Barcelona Guayaquil.



“Estou muito feliz. Jogar no futebol europeu é um sonho tornado realidade, ainda para mais num clube com muita história e com muitos adeptos. Sabemos que as expectativas são altas para uma equipa que está em construção e espero que possamos alcançar os nossos objetivos”, afiançou o médio, integrado nos quadros do Boca Juniors desde 2016.



Sebastián Pérez conquistou a Taça dos Libertadores ao serviço do Atlético Nacional, soma oito internacionalizações e um golo pela seleção da Colômbia e é o 14.º reforço do Boavista, numa cedência com opção de compra prevista no final da temporada.



“O primeiro contacto com os adeptos foi fantástico e o estádio é lindo, um dos melhores que já vi na minha vida. Senti-me muito bem, como se estivesse em casa. Quero dizer aos adeptos que vou dar tudo em campo a cada jogo para poder trazer-lhes muitas alegrias”, concluiu o vencedor de quatro campeonatos colombianos e dois argentinos.



O emblema campeão nacional em 2000/01 deseja regressar aos palcos europeus a médio prazo e tem revolucionado toda a estrutura durante o defeso, aproveitando o investimento do empresário hispano-luxemburguês Gérard Lopez, que acordou com a direção de Vítor Murta a compra da maioria do capital social da SAD ‘axadrezada’.



O Boavista estreou-se na edição 2020/21 da I Liga com um empate no terreno do recém-promovido Nacional (3-3) e recebe o campeão nacional FC Porto no sábado, às 21:00, no Estádio do Bessa, num dérbi da cidade Invicta relativo à segunda jornada.