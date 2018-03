Seleção feminina carrega ambição na Algarve Cup

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Mar, 2018, 10:21 / atualizado em 01 Mar, 2018, 10:21 | Futebol Internacional

Neste jogo inaugural as chinesas marcaram primeiro, mas a equipa nacional deu a volta ao marcador com golos de Carolina Mendes e Carole Costa.



O torneio internacional Algarve Cup, recorde-se, serve os interesses de preparação da equipa das quinas, que prosseguirá a 6 de abril a qualificação para o Campeonato do Mundo França 2019.



Na segunda jornada, a formação lusa encontrará a Austrália, em partida marcada para 2 de março, no Estádio Algarve.



A seleção australiana, que participou em todos os campeonatos do Mundo desde 1995, ocupa o quarto lugar no “ranking” da FIFA, e o encontro será uma prova de fogo para as comandadas de Francisco Neto e uma das candidatas ao pódio da Algarve Cup 2018.



Carolina Mendes é a porta-vos da ambição lusitana que poderá levar a equipa ao pódio, apesar das dificuldades que terá de enfrentar.





O treinador nacional Francisco Neto viu um jogo difícil frente à China e agora só pensa em recuperar as jogadoras para o embate de sexta-feira frente às australianas.A muita chuva que se abateu sobre o sul do país não foi impeditiva de um grande dia de futebol. A primeira jornada da Algarve 2018 realizou-se na última quarta-feira e a qualidade das equipas, assim como das suas intervenientes, foi bem visível.A 25ª edição da prova promete muito espetáculo, a todos os níveis. Com 26 golos registados neste primeiro dia, assistiram-se a jogos intensos, equilibrados e com muita competitividade.