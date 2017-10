Seleção feminina inicia qualificação para o Mundial

Mário Aleixo - RTP 24 Out, 2017, 09:04 / atualizado em 24 Out, 2017, 09:04 | Futebol Internacional

O encontro começa às 17h00, em Penafiel, e será transmitido em direto pela RTP1.



As belgas lideram o grupo já com duas vitórias em dois jogos daí a importância de um triunfo lusitano como refere o selecionador Francisco Neto.





Sexta fase de qualificação

Oito vagas europeias

Francisco Neto sente o máximo respeito pelos adversários de Portugal no apuramento para o Campeonato do Mundo de 2019, por isso espera que as suas comandadas usem todo o seu potencial frente ao primeiro: a Bélgica.A internacional portuguesa Dolores Silva também fez a antevisão do embate com as belgas, que lideram o Grupo 6 de apuramento para o Mundial-2019, depois de terem goleado a Moldávia (12-0) e vencido a Roménia (3-2).A jogadora do SC Braga admitiu que há mais pressão sobre os ombros de Portugal após a estreia em fases finais: "Depois de termos feito história com a ida à fase final [Europeu da Holanda, no verão de 2017], todos os olhos vão estar focados em nós, mas é uma pressão positiva".A jogadora nacional deixou um aviso: "Estamos cientes das dificuldades e focadas ao máximo para contrariar a Bélgica, uma equipa muito forte e confiante", acrescentou Dolores Silva, revelando que "o sacrifício, a superação e a união são os principais trunfos".A russa Nastasia Pustovoitova foi a árbitra escolhida pela UEFA para conduzir o Portugal-Bélgica. Será auxiliada pelas compatriotas Ekaterina Kurochkina e Sabina Valieva. A portuguesa Ana Teixeira desempenhará funções de quarto árbitro.A equipa das quinas já encontrou a Bélgica em fases de qualificação para Campeonatos do Mundo. Venceu dois jogos e perdeu outros tantos.Depois da primeira participação no Europeu, no verão de 2017, Portugal sonha com a estreia na fase final do Mundial de 2019, que irá decorrer em terras gaulesas.Pela sexta edição consecutiva, a equipa das quinas vai tentar chegar à mais importante competição de seleções do Mundo. A formação lusa disputou, sem êxito, o apuramento para os Campeonatos do Mundo de 1999 (EUA), 2003 (EUA), 2007 (China), 2011 (Alemanha) e 2015 (Canadá).A melhor prestação portuguesa aconteceu na penúltima tentativa, no apuramento para o Mundial de 2011. Portugal garantiu, então, o 3.º lugar no grupo em que estava inserido, com 12 pontos conquistados em 24 possíveis.Os sete vencedores de cada grupo de qualificação apuram-se diretamente para o Mundial, enquanto os quatro melhores segundos, na contabilidade dos jogos que fizerem com os primeiros, terceiros e quartos dos seus grupos, irão jogar um ‘play-off’.O vencedor do 'play-off' juntar-se-á aos sete vencedores dos grupos e, também, à anfitriã França.A fase final do Mundial será disputada por 24 seleções. A UEFA é a confederação com mais lugares na prova (oito mais a anfitriã). A CAF tem três lugares, a AFC possui cinco, e a CONCACAF tem três vagas mais um lugar atribuído via 'play-off'.A Oceania terá apenas uma seleção a competir na fase final do Campeonato do Mundo.