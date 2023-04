Seleção inglesa muda cor dos calções para respeitar menstruação das futebolistas

"Queremos que as nossas jogadoras sintam que têm o nosso apoio neste assunto e pedimos aos organizadores de torneios internacionais que levem isso em consideração e permitam mais flexibilidade nas combinações dos equipamentos", disse o organismo, em comunicado.



A preocupação e incómodo que as atletas manifestaram no último Europeu, em 2022, ganho pela primeira vez pelas inglesas, em pleno Estádio de Wembley, em jogar com o período, levou a federação a agir, deixando agora a equipa de alinhar completamente de branco para passar a usar calções azuis.



O novo equipamento vai ser usado já na sexta-feira na Finalíssima, que vai opor, em Wembley, a Inglaterra ao Brasil, respetivamente campeãs da Europa e da América do Sul.



Em Inglaterra, o Manchester City, o West Bromwich Albion e o Swansea já tinham tomado a opção de mudar os seus equipamentos tradicionais para responder aos pedidos das futebolistas.