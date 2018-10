Seleção portuguesa de sub-19 empata 0-0 com Montenegro

Lusa Comentários 14 Out, 2018, 19:48 | Futebol Internacional

A seleção anfitriã tinha vencido esta mesma seleção de Montenegro, por 5-0, na primeira partida da competição, realizada na sexta-feira, o que obriga a equipa lusa a vencer os checos na terça-feira para conquistar o troféu.



No final do jogo com a seleção montenegrina, o selecionador português Filipe Ramos admitiu que a sua equipa "não fez, globalmente, um bom jogo", em declarações publicadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.



"A nossa vitória hoje teria sido justa, pelas oportunidades criadas, mas não conseguimos concretizar. Não marcando, é normal que com o passar do tempo tenhamos ficado mais intranquilos e eles cada vez mais confiantes. Com todo o respeito que qualquer adversário nos merece, ninguém quer empatar com Montenegro. Estamos tristes e chateados", disse o técnico.



Filipe Ramos quer voltar às vitórias o mais rapidamente possível: "Precisamos de ganhar um jogo para retomar os níveis de confiança que tínhamos antes da Inglaterra (derrota por 4-1, na quarta-feira), espero que seja já na terça-feira com a República Checa".