Seleção portuguesa de sub-21 perde na Bósnia

Lusa 10 Out, 2017, 16:34 / atualizado em 10 Out, 2017, 16:34

Portugal adiantou-se no marcador por intermédio de João Carvalho, aos 10 minutos, mas os bósnios igualaram aos 22 minutos, através de Serbecic, e operaram a reviravolta aos 77, com um golo de Demirovic, antes de Menalo fechar o resultado aos 90+4.

Com este triunfo, a Bósnia-Herzegovina subiu ao segundo lugar do grupo com seis pontos, resultantes de duas vitórias e duas derrotas, enquanto Portugal é quinto com apenas três pontos, fruto de uma vitória e uma derrota, numa `poule` liderada pela Roménia, que conta 10 pontos, resultantes de três vitórias e um empate.