Seleção prepara estratégia para o jogo com o Egito

Mário Aleixo - RTP Comentários 21 Mar, 2018, 08:03 / atualizado em 21 Mar, 2018, 08:03 | Futebol Internacional

Se não tiver mais contratempos com as lesões de jogadores o treinador nacional, Fernando Santos, poderá começar a constituir o “onze” que idealiza para o encontro com a seleção africana.



De fora estão já Rúben Dias, Fábio Coentrão e William Carvalho, todos por lesão.



Enquanto os dois primeiros foram substituídos por Luís Neto e Mário Rui o terceiro não viu a sua vaga ocupada por ninguém.



É com 24 jogadores que a equipa nacional parte para os confrontos com o Egito (sexta-feira) e Holanda (segunda-feira).



Como irá o técnico luso gerir os recursos que tem à sua disposição é o que começaremos a saber a partir de hoje.



A expetativa está em saber se Mário Rui, Rolando e Rúben Neves serão utilizados já no primeiro jogo, sendo que este último é um substituto natural do médio sportinguista.



Eis os 24 jogadores atualmente à disposição do selecionador Fernando Santos:



Guarda-redes - Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe) e Rui Patrício (Sporting)



Defesas - Bruno Alves (Rangers), Cédric Soares (Southampton), Mário Rui (Napoles), João Cancelo (Inter), José Fonte (Dalian Yifang), Raphael Guerreiro (Dortmund), Rolando (Marselha) e Luís Neto (Fenerbahçe)



Médios - Adrien Silva (Leicester), André Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (West Ham), João Moutinho (Mónaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv) e Rúben Neves (Wolverhampton)



Avançados - André Silva (AC Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valência) e Ricardo Quaresma (Besiktas)