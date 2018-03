Seleção sub-21 procura vitória na corrida ao Euro2019

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Mar, 2018, 07:52 / atualizado em 27 Mar, 2018, 07:52 | Futebol Internacional

A formação orientada por Rui Jorge treinou segunda-feira no relvado sintético do estádio do Neuchatel não se registando qualquer ausência do lote de 23 convocados.



Em declarações à imprensa, Rui Jorge fez a antevisão da partida e manifestou o desejo de que a equipa possa realizar " um bom jogo frente a uma boa equipa que resulte numa boa vitória".





O grupo é liderado pelas seleções da Bósnia e Roménia com 12 pontos em seis jogos, seguidas de Portugal com 10 pontos em cinco desafios. O quarto lugar é ocupado pela Suíça e País de Gales com sete pontos em seus jogos. O último é o Liechtenstein ainda sem qualquer ponto.É provável que o “onze” titular seja constituído por: Joel Pereira/ Doigo Dalot, Ferro, Jorge Fernandes e Yuri Ribeiro/ Pêpê, João Carvalho, João Félix e Bruno Xadas/ Diogo Gonçalves e Heriberto Tavares.Destaque ainda para o reconhecimento que parte da vasta comunidade emigrante local tem dedicado ao guarda-redes Joel Pereira e ao treinador adjunto Romeu Correia que, durante vários anos, alinharam nos escalões jovens da equipa do Neuchatel Xamax.Também esta quarta-feira se realiza mais um jogo do grupo o Liechtenstein-Bósnia.