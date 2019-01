Sevilha contrata Munir ao FC Barcelona

Vários estudiosos destacam o caráter inédito do movimento dos "Coletes Amarelos", mesmo quando se fala de França, o país que viveu o Maio de 68. Dominique Moisi, um dos alunos dessa revolução de há 50 anos, traça para a RTP as principais diferenças entre os dois movimentos.

Neste Manual do Brexit, explicamos em 12 pontos o que está em causa e os cenários que se colocam. A votação do acordo em Londres está marcada para a próxima terça-feira.

Exclusivo

Defesa atenta ao vazio contratual para helicópteros

Os helicópteros de busca e salvamento EH-101 encontram-se sem contrato de manutenção desde o início do ano, com o Ministério da Defesa "a acompanhar com atenção" este dossier. Fonte do processo alerta para a paralisação da frota.