Sevilha empata em Maiorca, Falcao agrava crise do FC Barcelona

Em Palma de Maiorca, Antonio Sánchez adiantou a formação da casa, aos 22 minutos, só que o argentino Erik Lamela, que tinha sido lançado no decorrer da segunda parte, repôs a igualdade para os sevilhanos, aos 73, numa partida na qual os maiorquinos terminaram com 10 elementos, por expulsão de Jaume Costa, aos 90+2.



A formação comandada por Julen Lopetegui, que ainda teve um golo anulado aos 90+6 minutos, isolou-se provisoriamente no primeiro lugar, com 21 pontos, mas ainda hoje poderá ser ultrapassada pelo Real Madrid (20), que recebe o Osasuna.



Perto dos lugares cimeiros continua o Rayo Vallecano, que 'saltou' para a quinta posição, com 19 pontos, graças ao triunfo por 1-0 sobre um cada vez mais 'definhado' FC Barcelona.



O colombiano Radamel Falcao assinou o único golo do encontro, aos 30 minutos, 'faturando' o quarto tento aos catalães, depois dos três que já tinha 'faturado' aquando da passagem pelo Atlético de Madrid, entre 2011 e 2013.



O 'Barça', que ainda viu Memphis Depay falhar uma grande penalidade, aos 72 minutos, averbou a segunda derrota seguida em 'La Liga', após o desaire de domingo com o Real Madrid, e segue num modesto nono lugar, com 15 pontos, mas com menos um jogo.