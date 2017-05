Sevilha termina liga espanhola a golear despromovido Osasuna

Lusa 20 Mai, 2017, 22:08 / atualizado em 20 Mai, 2017, 22:08 | Futebol Internacional

O extremo Vitolo (10 e 80) e os avançados argentino Vázquez (20 e 60) e montenegrino Stevan Jovétic (35) consumaram o resultado expressivo.



O Sevilha concluiu a liga no quarto lugar, que dá direito a discutir entrada na Liga dos Campeões, enquanto o Osasuna desce, por ter sido penúltimo.



Com Bruno Gama no banco, o Corunha venceu o Las Palmas, do titular Hélder Lopes, por 3-0, com tentos do avançado romeno Florin Andone (04 e 28) e Carles Gil (39): os galegos terminaram a época no 16.º e os ilhéus no 14.º, com mais três pontos.



O Sporting de Gijon, que já tinha a descida confirmada, despediu-se com empate caseiro 2-2 com o Bétis: Douglas Pereira (07) ainda lhe deu vantagem, mas golos de Rúben Castro (22 e 59) permitiram a reviravolta para os andaluzes, que viram Carlos Carmona (79) estabelecer a igualdade final.



Os asturianos terminaram a competição em 18.º e antepenúltimo lugar, enquanto o Bétis conclui com modesto 15.º.



O Leganés, que tinha conseguido sofrida permanência, empatou 1-1 com o Alavés, que se adiantou com golo do médio sérvio Nenad Krsticic (64), sendo que David Timor (89) igualou já perto do fim.



O Leganés concluiu a liga em 17.º, sendo o primeiro a evitar a descida, enquanto o Alavés é, provisoriamente, nono.



O título decide-se no domingo: o Real Madrid, que tem três pontos de vantagem, visita o Málaga, 11.º, enquanto o Barcelona recebe o Eibar, 10.º.