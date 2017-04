Sevilha vence Celta de Vigo e iguala Atlético de Madrid em Espanha

Lusa 27 Abr, 2017, 22:52 | Futebol Internacional

A equipa comandada por Jorge Sampaoli adiantou-se no marcador aos 49 minutos, pelo argentino Joaquin Correa, mas um penalti no início da segunda parte permitiu a Iago Aspas empatar para os visitantes, aos 53.



Com o Celta de Vigo reduzido a 10 unidades - expulsão do chileno Pablo Hérnandez por acumulação de amarelos aos 56 minutos -, o Sevilha acabaria por chegar à vantagem. aos 79 minutos, pelo francês Ben Yedder.



O Sevilha mantém-se no quarto lugar, mas agora com os mesmos 68 pontos do Atlético de Madrid, terceiro, que na terça-feira perdeu por 1-0 na receção ao Villarreal, enquanto o Celta de Vigo permanece em 11.°.



Por seu lado, o Athletic Bilbau segurou o sexto lugar, de acesso à Liga Europa, ao vencer em casa o Bétis por 2-1.



Aduriz adiantou os bascos no marcador, aos 53 minutos, na conversão de uma grande penalidade, sendo a vantagem ampliada aos 60 minutos, por Iker Muniain.



Ruben Castro reduziu para o Bétis, que permanece em 15.° lugar.



Também hoje, Alavés e Eibar empataram sem golos.



O FC Barcelona (7-1 ao Osasuna) lidera a prova, com 78 pontos, os mesmos do Real Madrid (6-2 na Corunha), que tem menos um jogo disputado.