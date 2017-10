Shaghai SIPG falha final da Liga dos campeões asiáticos

Lusa 18 Out, 2017, 16:30 | Futebol Internacional

Villas-Boas tentava colocar pela primeira vez a equipa de Xangai na final da mais importante competição de clubes da Ásia, mas saiu derrotado, com um golo do brasileiro Rafael Silva, logo aos 11 minutos.



A equipa chinesa, que contou no ‘11’ titular com os brasileiros Elkeson, Hulk e Oscar, tinha empatado na primeira mão a 1-1, num jogo em que o ex-portista Hulk também marcou cedo (15 minutos), mas o Urawa empatou antes do intervalo.



Na final, os japoneses vão decidir o título de campeões asiáticos com os sauditas do Al-Hilal, que tinham eliminado os iranianos do Persepolis, com os resultados de 4-0 e 2-2.