Shanghai SIPG compromete aspirações ao título

Lusa 14 Out, 2017, 12:50 | Futebol Internacional

Este resultado deixa o Shanghai na segunda posição do campeonato a seis pontos do Guangzhou Evergrande, orientado pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, numa altura em que faltam apenas três jornadas para o termo da prova.



Apesar de ter entrado praticamente a perder no encontro, a equipa de Vilas-Boas deu a volta ainda na primeira parte, tendo chegado ao intervalo a vencer por 3-2, com golos do brasileiro Elkeson (28 minutos) e do chinês Wu Lei (40 e 43), contra os tentos do também chinês Hu Yanqiang (03) e do camaronês Olivier Boumal (42).



Com o Guangzhou Evergrande a manter-se no comando, depois de ter 'arrancado a ferros' o triunfo na sexta-feira - vitória 4-3 na receção ao Yanbian -, o Shanghai SIPG não conseguiu conservar a vantagem na etapa complementar, sofrendo o golo de empate aos 55, pelo chinês Zhang Ye.