Sheffield United confirma despromoção

Toti Gomes, um dos possíveis convocados de Portugal para a fase final do Euro2024, deu a vitória ao Wolverhampton perante o ‘aflito’ Luton Town (2-1), enquanto o Manchester United segue em profunda crise, ao empatar (1-1) perante o Burnley, penúltimo, em Old Trafford.



Num duelo entre rivais de Londres, o Fulham, que segue confortável nesta final da de temporada, ainda esteve vencer o Crystal Palace, outro emblema que segue no meio da tabela, com um golo do brasileiro Rodrigo Muniz, aos 53 minutos, mas o ganês Schlupp, aos 87, impediu o triunfo de Marco Silva.



A equipa do técnico português, que contou com João Palhinha a titular, venceu apenas um dos últimos seis jogos na Premier League.



No norte de Inglaterra, o Sheffield United ficou sem possibilidades de se manter no primeiro escalão, numa partida em que até esteve a vencer, mas em que acabou por sofrer um desaire bem pesado.



Em St. James Park, o bósnio Ahmedhodzic, logo aos cinco minutos, ainda deu alguma esperança aos forasteiros, mas o sueco Isak, com um ‘bis’, o brasileiro Bruno Guimarães, Osborn, com um autogolo, e Wilson assinaram de vez a despromoção do Sheffield.



O Newcastle reforçou o sétimo lugar e ficou apenas a um ponto do Manchester United, sexto, na luta pela Liga Europa.



Bruno Fernandes (capitão) e Diogo Dalot foram titulares nos ‘red devils’, que levam apenas um triunfo nos últimos seis jogos na Premier League, deixando o holandês Erik ten Hag cada vez mais perto da porta de saída.



O brasileiro Antony, mesmo com alguns assobios vindo das bancadas de Old Trafford, marcou aos 79 minutos, mas o suíço Amdouni, aos 87, de grande penalidade, salvou um valioso ponto para o Burnley, penúltimo classificado, agora a dois pontos da salvação.



O Luton Town, outro dos ‘aflitos’ (antepenúltimo, a um ponto do Nottingham Forest, 16.º), foi derrotado no campo do Wolverhampton, com Toti Gomes a marcar o segundo golo da equipa da casa, aos 50 minutos.



José Sá e Nelson Semedo foram igualmente titulares nos ‘wolves’, que seguem a meio da tabela, já sem ambição europeia, mas também sem o perigo da descida.