Steaua empata com Astra antes da visita ao Sporting

Lusa 12 Ago, 2017, 22:18 | Futebol Internacional

No confronto com a sua ex-equipa, Filipe Teixeira não foi feliz já que foi substituído por Catalin Golofca, aos 10 minutos, numa altura em que o Steaua perdia já por 1-0, com um golo de Romario Moise, aos 07 minutos.



Na segunda parte, o adversário do Sporting, que na próxima terça-feira se desloca a Alvalade (19:45), para o jogo da primeira mão do ‘play-off’ de acesso à Liga dos Campeões, empatou pelo francês Gnohéré, aos 64 minutos.



Com o ponto somado, e embora com mais um jogo disputado, ambas as equipas mantiveram as suas posições na tabela classificativa, liderada pelo Botosani, com 13 pontos, sendo que o Steaua é terceiro, com 12, e o Astra quarto, com 11.