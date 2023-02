Stefano Pioli eleito o melhor treinador da Liga italiana de futebol em 2021/22

Pioli, de 57 anos, conquistou o prémio Panchina d’Oro (banco de ouro) com 33 votos em 46 possíveis, impondo-se aos seus compatriotas Luciano Spalletti, do Nápoles, e Davide Nicola, ex-treinador da Salernitana.



“Estou emocionado. Quero partilhar este prémio com todas as pessoas especiais que trabalham connosco em Milanelo [centro de estágio do clube], com a direção, e, sobretudo, com os jogadores, que são a parte mais importante de todo este trabalho”, afirmou o técnico italiano, depois de receber o prémio, em Florença.



Stefano Pioli, que orienta o AC Milan desde 2019, sucedeu no palmarés do prémio de melhor treinador a Antonio Conte, antigo treinador do Inter Milão e atual técnico dos ingleses do Tottenham.



O AC Milan, clube no qual alinha o avançado português Rafael Leão, conquistou o 'scudetto' na temporada passada, resgatando um troféu que não erguia desde 2011.



Contudo, esta temporada, os campeões transalpinos estão já a 18 pontos do líder Nápoles, ocupando a quarta posição da Serie A, com 44 pontos, em igualdade com a Roma, de José Mourinho, que é terceira.