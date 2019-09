Sub-21 dão "garantias" a Rui Jorge rumo ao Europeu2021

Lusa Comentários 04 Set, 2019, 19:11 | Futebol Internacional

“Temos apenas dois dias de treino, mas obviamente que é um grupo de jogadores que já conhecemos. Um grupo que dá garantias, com qualidade técnica e conhecimento tático também. Garantias em relação a este apuramento”, disse, na antevisão de duplo confronto.



Portugal estreia-se na quinta-feira em Alverca frente a Gibraltar e, em 10 de setembro, joga em Zhodino, visitando a Bielorrússia: o grupo 7 inclui ainda a Holanda, a Noruega e o Chipre.



Na primeira convocatória, Rui Jorge apresentou 17 novidades no grupo de 23, um rejuvenescimento que, garante, nada teve a ver com maturidade nas suas escolhas: “Em alguns casos é a pecha para não estarem em outros patamares, só a adquirem com o tempo. Por sabermos isso, não é um fator de exclusão.”



“O que vemos neles é outra coisa, potencial para atingir um determinado patamar. Com qualidades que apreciamos. A relação com bola, inteligência no jogo, capacidade de jogar coletivamente. Há uma série de fatores que permitem (serem chamados) e a maturidade não é um deles”, assegurou.



Frente a Gibraltar, assume que “não há comparação nenhuma entre a qualidade entre as duas equipas”, considerando que o único parâmetro em que os opositores se equiparam é “apenas na vontade de dignificar o país”.



“Aspetos técnicos e mesmo táticos não há comparação entre as duas equipas. Tenho à minha disposição algo que o selecionador de Gibraltar não tem. Resta-nos o jogo para demonstrar estas palavras, mas não seria sensato de minha parte dizer que estamos perante uma equipa do nosso nível”, reconheceu.



Rui Jorge sabe que frente à Bielorrússia vai ter “outras dificuldades”, nomeadamente “intervir de outra forma e mais frequentemente em termos defensivos”, contudo deixou uma análise mais profunda para momento posterior.



Lamentou a ausência do médio Florentino, do Benfica, lesionado, revelando que foi informado de que não estaria recuperado sequer para o desafio de 10 de setembro.