TAD mantém castigo de cinco jogos a Cristiano Ronaldo

O Tribunal Arbitral de Desporto de Espanha mantém o castigo de cinco jogos a Cristiano Ronaldo na sequência da expulsão na primeira mão da Supertaça

O jogador já reagiu a esta decisão. Nas redes sociais escreveu que "é mais uma decisão incompreensível" e que de injustiça em injustiça, nunca o derrubarão, sublinha. E, como sempre, "voltará mais forte". Agradece, por fim, a todos os que o têm apoiado.



O Real Madrid tinha apresentado recurso junto do TAD contra a sanção decretada pelo órgão disciplinar da Federação Espanhola de Futebol ao internacional português, pelo seu comportamento no jogo disputado no terreno do FC Barcelona.



Dois minutos após ter feito o 2-1 para o Real Madrid, que venceria por 3-1, e ter sido penalizado com cartão amarelo por tirar a camisola nos festejos, Cristiano Ronaldo foi expulso com segundo cartão amarelo, por alegada simulação de grande penalidade, e empurrou o árbitro pelas costas, antes de abandonar o relvado.