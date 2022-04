Talleres, de Pedro Caixinha, volta a perder e segue em último na Argentina

´Um golo de Girotti, aos sete minutos, adiantou a equipa do técnico luso, mas um autogolo de Martino, aos 20, e um tento de Gabriel Ávalos, aos 53, consumaram a reviravolta para o Argentinos Juniors, que subiu a quinto do grupo A, com 17 pontos.



Nessa tabela, o Talleres é último, com cinco pontos, somando apenas um triunfo e dois empates, em 10 jogos.



Caixinha conta por derrotas os três jogos dentro de portas, na competição criada em 2020, face à pandemia da covid-19, para substituir o campeonato, decorrendo este ano antes da ‘Superliga’, que só começa em junho.



O único triunfo do técnico, que começou 2022 no Santos Laguna, no México, em que conseguiu duas vitórias em oito encontros, veio na Taça Libertadores, ante os chilenos da Universidad Católica (2-1).