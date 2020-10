Técnico João Luís conquista Taça da Lituânia nas grandes penalidades

Pela frente tinha o atual detentor do título, FK Suduva, que na época passada conquistou a ‘dobradinha’ e atualmente lidera o campeonato.



O conjunto comandado pelo técnico madeirense abriu o ativo aos 24 minutos, por intermédio do lituano Ernestas Veliulis, mas a resposta do rival não se fez esperar, e na sequência de uma grande penalidade o brasileiro Renan Oliveira igualou as contas, dois minutos depois.



As duas formações não conseguiram desatar o nó do equilíbrio na etapa complementar, resultado que se arrastou até ao fim do prolongamento obrigando o jogo a seguir para as grandes penalidades, vencida pelo Panevezys, clube fundado em 2015.



João Luís, ex-capitão do Marítimo, volta a fazer história pelo jovem clube lituano, que para além da conquista da taça, garantiu um lugar na Liga Europa na próxima época, feito igualmente inédito para a equipa que lidera.