Tiago Pinto alerta Sporting para o perigo que representa o Basaksehir

O Sporting venceu os turcos do Basaksehir, por 3-1, no jogo da 1.ª mão dos 16 avos da Liga Europa, a semana passada no estádio José Alvalade.



Esta quinta-feira as duas equipas voltam a encontrar-se no Estádio Fatih Terim, em Istambul, a partir das 17h55.



Os “leões” partem em vantagem na eliminatória mas nada que os faça descansar na ótica do defesa português.



O futebolista está na Turquia desde 2016 tendo representado o Osmanlispor e joga atualmente no Ankaragucu.



Conhecedor do futebol turco, em declarações ao jornalista Nuno Matos, deixa reparos que o Sporting deve ter em atenção: “Encarar o jogo para ganhar porque o Basaksehir tem jogadores de muita qualidade, sem medo de arriscar, com muita experiência e que jogam juntos há muito tempo”.



O defesa-esquerdo, de 32 anos, acrescentou que o Sporting “deverá encarar o jogo como abordou o primeiro para ganhar”.



A concluir o seu raciocínio, o filho mais velho de João Vieira Pinto revelou que o adversário da equipa leonina “não tem muitos adeptos, nem muito fervorosos” mas a equipa é “perigosa pela sua crença”.



O árbitro do encontro é o espanhol Mateu Lahoz.



O relato é na Antena 1 com o jornalista Nuno Matos e os comentários de Luis Cristóvão.