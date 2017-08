Todos contra o Bayern e cinco portugueses no campeonato dos estádios cheios

Lusa 16 Ago, 2017, 09:17 / atualizado em 16 Ago, 2017, 09:18 | Futebol Internacional

Cinco internacionais portugueses vão evoluir na Bundesliga, procurando minutos de jogo e sucessos que os levem a entrar nas contas do selecionador nacional: Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Renato Sanches (Bayern), Vieirinha (Wolfsburgo), Bruma (RB Leipzig) e Carlos Mané (Estugarda).



Uma das imagens de marca na Alemanha é mesmo os estádios cheios, muitas vezes perto da lotação. A diferença é tão clara para outras latitudes, que até a segunda divisão alemã tem mais espetadores do que a I Liga portuguesa, por exemplo.



A temporada 2017/8 não vai ser exceção, já se viu na final da Supertaça, entre Bayern e Borussia Dortmund e na primeira ronda da Taça da Alemanha.



As receitas, de bilheteira e de outro tipo, dos 'grandes' alemães não se reflete a nível de contratações e todas as entradas esta época na 'Bundesliga' não chegam ao valor da ida de Neymar para o Paris SG (222 milhões de euros).



A 'balança comercial' do futebol alemão está na casa dos 160 milhões de euros, com uma clara aposta no mercado próprio e dos países fronteiriços, como a Polónia, a Áustria e a Suíça.



Responsáveis do Bayern acentuaram que ninguém nunca iria embarcar em 'loucuras' como a transferência de Neymar e que construção da Allianz Arena foi mais barata do que isso.



Ainda assim, o campeão e de novo favorito tem a contratação mais cara do verão, com 41,5 milhões por Corentin Tolisso, e mesmo a segunda, com 21 milhões por Kingsley Coman, da Juventus. A isso se junta a chegada de James Rodríguez, que estava sem espaço para brilhar no Real Madrid.



O Borussia Dortmund, principal rival dos bávaros e terceiro na última época, recebe Maximilian Philipp, por 20 milhões. Curiosamente, até tem saldo positivo', já que as vendas que fez superam o conjunto de contratações.



Hoffenheim, Hertha Berlim, Friburgo, Werder Bremen, Mainz e Bayer Leverkusen também embolsaram mais do que gastaram, enquanto os outros foram manifestamente parcimoniosos.



Foi o caso do RB Leipzig, o vice-campeão surpresa da época passada, com um plantel muito jovem, a valorizar a prazo. Nas entradas está o português Bruma, comprado por 12,5 milhões ao Galatasaray, da Turquia, onde fez uma última época muito positiva (11 golos em 36 jogos).



O antigo sportinguista ainda só tem 22 anos e, caso conquiste um lugar na jovem equipa da Red Bull (apenas dois trintões e a maioria sub-23), terá ocasião para brilhar na Bundesliga e Liga dos Campeões e 'obrigar' Fernando Santos a nova chamada à seleção.



Bruma esteve domingo passado a titular na vitória de 5-0 sobre o Spfr. Dorfmerkingen, para a Taça, mas não marcou.



Dois jovens campeões europeus repetem a época na Alemanha, Raphael Guerreiro, no Borussia Dortmund, e Renato Sanches, no Bayern Munique. Não foram muito felizes em 2016/17, com Guerreiro a lesionar-se (ainda não é opção) e Sanches a 'adiar a promessa' de grande jogador, que fez na última época.



Quanto a Vierinha, já de 31 anos, é símbolo do Wolfsburgo, onde está há sete épocas. Aliás, o antigo leixonense fez quase toda a carreira no estrangeiro, pois esteve quatro épocas no PAOK, antes de rumar ao campeonato alemão.



Vieirinha já viveu melhores dias na Bundesliga, sendo vice-campeão há três épocas. A crise da equipa criada pela Volkswagen foi forte, depois, e na última época só aguentou a manutenção no 'play-off' de subida/descida.



Ao contrário de Renato Sanches, Bruma, Raphael Guerreiro e Vieirinha, Carlos Mané ainda não chegou à seleção principal. É, no entanto, um valor seguro nos escalões mais jovens e tem natural ambição de chegar mais longe.



Na Alemanha, onde está há um ano, vindo do Sporting, ajudou o Estugarda a subir de divisão, após vitória na Bundesliga 2.



Como tantas vezes, o Bayern parte para o novo campeonato na linha da frente, tanto mais que arranca já com um troféu, o da Supertaça, ganho nas grandes penalidades ao Dortmund, após 2-2.



Renato Sanches continua a não estar nas primeiras contas de Carlo Ancelotti. Só o lançou em campo aos 84 minutos, quando os bávaros perdiam por 2-1.



Ao contrário do Leizig, o Bayern já começa a ser uma equipa perto da veterania, no seu conjunto, o que levanta algumas dúvidas sobre a resistência do coletivo nas várias frentes.



Companheiros dos bávaros na aventura da 'Champions', RB Leipzig e Borussia Dortmund são os esperados rivais, em 2017/18. O Wolfsburgo, pelo que fez na última época, é candidato a uma época tranquila, enquanto o histórico Estugarda é uma incógnita.