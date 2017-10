Todos por Portugal!

Mário Aleixo - RTP 10 Out, 2017, 08:39 / atualizado em 10 Out, 2017, 08:42 | Futebol Internacional

A seleção nacional vai entrar à procura de garantir a sétima presença na fase final de um Campeonato do Mundo, quinta consecutiva, e "vingar" a derrota sofrida perante os helvéticos (2-0), logo na primeira ronda do Grupo B.



A Suíça, que tem nove vitórias em nove jogos, lidera o agrupamento com 27 pontos, mais três do que Portugal, que necessita da vitória para alcançar já a qualificação. A nível de diferença de golos, o principal fator de desempate, a seleção nacional tem um saldo positivo de oito golos (26 contra 18).





Lotação esgotada incendeia ambiente

Números recomendam cautelas

Dezassete seleções já apuradas



Fernando Santos vai ter à sua disposição todos os 25 jogadores convocados, incluindo Cristiano Ronaldo, que é o melhor marcador da formação lusa na qualificação, com 15 golos.Em relação ao último desafio em Andorra admitem-se algumas alterações sendo apontados como titulares esta noite Cédric, José Fonte, William Carvalho e João Moutinho.O Portugal-Suíça está agendado para as 19h45 e vai ser arbitrado pelo turco Cüneyt Çakir.O Estádio da Luz, em Lisboa, vai estar esgotado, informou fonte federativa.De acordo com a mesma fonte, os bilhetes, que já só estavam disponíveis numa unidade comercial perto do estádio, esgotaram na segunda-feira à noite, acrescentando que foram vendidos cerca de 62 mil ingressos, sendo esperados aproximadamente cinco mil suíços.Portugal tem um registo positivo nos jogos oficiais em casa com a Suíça, com dois triunfos, um empate e uma derrota, nas quatro vezes que recebeu os helvéticos.Ao todo, contando com jogos fora e particulares, a seleção nacional já defrontou a Suíça em 21 ocasiões e regista seis vitórias, cinco empates e 10 derrotas.Na fase final, já estão Brasil, Irão, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Nigéria, Costa Rica, Polónia, Egito, Sérvia e Islândia, além da Rússia, anfitriã da prova, de 14 de junho a 15 de julho.Caso Portugal não vença e falhe o apuramento direto, junta-se no "play-off" europeu a Irlanda do Norte, Dinamarca, Itália, República da Irlanda e Croácia. Também se devem juntar Grécia e Suécia.