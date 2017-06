Transferência de Pogba coloca Juventus em xeque

Mário Aleixo - RTP 21 Jun, 2017, 10:13 | Futebol Internacional

A FIFA anunciou a abertura de um inquérito disciplinar à Juventus, no âmbito da investigação da transferência do futebolista internacional francês Paul Pogba para o Manchester United, isentando o clube inglês de qualquer irregularidade.



As acusações que impendem sobre o hexacampeão italiano e vice-campeão europeu não foram especificadas, ainda que tenha sido noticiado em órgãos de comunicação social de vários países que estão relacionadas com a proibição da repartição dos direitos desportivos de futebolistas com terceiros.



Quanto à equipa treinada pelo português José Mourinho, a FIFA indicou que "não será tomada qualquer ação disciplinar contra o Manchester United", que contratou Pogba à Juventus em agosto de 2016, por 105 milhões de euros, a mais cara transferência do futebol mundial.



O representante de Pogba, Mino Raiola, que, alegadamente, terá recebido perto de 49 milhões de euros em comissões das três partes envolvidas, é suspeito de ter incorrido em conflito de interesses, por ter atuado como representante do jogador e dos dois clubes.