Treinador do Marselha confiante no apuramento para as meias

“Temos trabalhado a estabilidade defensiva durante toda a semana. Temos de marcar e temos de manter a nossa baliza a zeros. Na quinta-feira, vamos fazer os dois”, disse Jean-Louis Gasset, em conferência de imprensa, reconhecendo o valor do Benfica, que parte para o jogo com uma vantagem de 2-1.



O técnico do Marselha, que perdeu os últimos três jogos para a Liga francesa, e soma uma total de cinco derrotas consecutivas, considerou essencial que a equipa alie a segurança defensiva ao caráter ofensivo: “Não podemos ser espetadores, temos de fazer a nossa parte no jogo, temos a obrigação de marcar”.



“Precisamos de encontrar o equilíbrio entre atacar e defender, e mantermo-nos muito atentos, algo que nem sempre aconteceu no jogo da primeira mão. Eles têm jogadores fortes no contra-ataque. Vamos ter de estar presentes quando eles perderem a bola”, disse, lembrando que o Marselha vai jogar “contra uma equipa que esteve nos quartos de final da Liga dos Campeões do ano passado".



Por seu lado, o defesa argentino Leonardo Balerdi considerou que o essencial é que a equipa francesa consiga manter no Vélodrome o ritmo que teve na última meia hora do jogo disputado no Estádio da Luz, há uma semana.



“Eles começaram bem. Nós acabámos por perceber a forma como eles estavam a jogar, e acabámos muito bem o jogo. Temos de manter o que fizemos durante 30 minutos em todo o jogo”, afirmou Balerdi, numa análise ao jogo da primeira mão, no qual o Benfica marcou aos 16 e 52 minutos, e sofreu um golo aos 67.



Leonardo Balerdi elegeu o compatriota Di María como um dos jogadores mais perigosos do Benfica, e destacou a qualidade dos campeões portugueses em lances de bola parada.



O defesa lembrou que a equipa francesa “não está muito bem” na Liga francesa, na qual ocupa a nona posição (com um jogo em atraso, que a pode colocar na sétima), e garantiu o empenho de todos os jogadores na Liga Europa.



Benfica e Marselha defrontam-se na quinta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Vélodrome, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, que será arbitrado pelo alemão Félix Zwayer.