Turquia perde na Hungria e República Checa vence na Noruega

A seleção turca, com o médio do Benfica Orkun Kokçu no ‘onze’, baqueou frente a uma seleção magiar, a jogar em casa e já qualificada para a fase final do Euro2024, por 1-0, graças a um penálti convertido pelo médio dos ingleses do Liverpool Dominik Szoboszlai, aos 48 minutos, a punir uma mão na bola do avançado turco Enes Unal, na sua própria área.



O médio benfiquista Orkun Kokçu, que tem estado na ribalta em Portugal devido de uma entrevista polémica visando o treinador Roger Schmidt, e que foi agora associado ao interesse do Besiktas na sua aquisição, jogou numa das posições do duplo ‘pivot’ defensivo, ao lado de Ismail Yuksek, numa posição mais recuada do meio-campo.



A Hungria ainda voltou a introduzir a bola na baliza turca, aos 90+2 minutos, pelo médio Andras Schafer, mas o golo não foi validado por posição de fora de jogo.



Por seu lado, a seleção da República Checa venceu hoje a congénere da Noruega, em Oslo, por 2-1, na estreia do selecionador Ivan Hasek.



A seleção norueguesa, que não se qualificou para a fase final do Euro2024, foi a primeira a abrir o marcador, a culminar uma entrada forte na partida, com um grande golo de Óscar Bobb, do Manchester City, um jovem de 20 anos de enorme potencial que passou pela formação do FC Porto, e que já foi várias vezes utilizado por Pep Guardiola na atual edição da Premier League.



Bobb ‘inventou’ o golo, ao ludibriar dois adversários que lhe surgiram à entrada da área para fazer a cobertura, passando por entre ambos e aplicando um remate potente e rasteiro com o pé esquerdo, que fez a bola passar entre o guarda-redes e o poste mais próximo.



No entanto, mesmo com Erling Haaland no ataque, formando dupla com Sorloth, a Noruega não foi capaz de evitar que os checos operassem a reviravolta no resultado, iniciada aos 37 minutos, pelo central David Zima, que cabeceou para o fundo das redes dando o melhor seguimento a um cruzamento de Tomas Soucek, médio do West Ham.



O golo que consumou a reviravolta surgiu aos 85 minutos, pelo médio Antonín Barak, que joga nos italianos da Fiorentina, na execução irrepreensível de um livre direto, que fez a bola contornar a barreira e entrar junto ao ângulo superior direito da baliza escandinava.



Esta vitória surge na estreia do novo selecionador checo, Ivan Hasek, de 60 anos, que já tinha orientado a seleção do seu país, tendo-se estreado também com uma vitória, na receção à Bélgica, por 3-1, em 12 de agosto de 2009.



A Turquia e a República Checa integram o grupo F, do qual faz parte Portugal, da fase final do Euro2024, faltando apurar a quarta seleção, que irá sair do embate entre a Geórgia e a Grécia, da final do ‘play-off’ de qualificação, marcado para a próxima terça-feira, em Tbilissi.