Turquia, Polónia, Macedónia, Ucrânia, Áustria e checos na rota lusa

A formação das `quinas`, que foi a melhor, pontualmente, das segundas classificadas, já sabia que seria cabeça de série nas `meias`, disputadas a uma só mão, sendo que reparte o estatuto com Escócia, Itália, Rússia, Suécia e País de Gales.

Os comandados de Fernando Santos podem, porém, defrontar qualquer destes adversários num das três finais dos `play-offs`, sendo que será o sorteio de 26 de novembro a determinar o local da eliminatória, também decidida em jogo único.

Portugueses, escoceses, italianos, russos, suecos e galeses foram os segundos classificados que mais pontos somaram, sendo que não são contabilizados os resultados com os últimos classificados nos agrupamentos com seis seleções.

A Escócia somou os mesmos 17 pontos de Portugal, a Itália e a Rússia fecharam com 16 e a Suécia e o País de Gales com 15, os mesmos dos turcos, que ficaram no Pote 2 por uma pior diferença de golos (18-16 contra 12-6 dos suecos e 14-9 dos galeses).

Por seu lado, a Polónia, de Paulo Sousa e Robert Lewandowski, totalizou 14 e a Macedónia do Norte e a Ucrânia - que na qualificação para o Euro2020, disputado em 2021, ficou à frente da formação das `quinas` - somaram 12.

A Áustria e a República Checa qualificaram-se para os `play-offs` via Liga das Nações, pois foram as melhores vencedoras de grupos da segunda edição dessa competição que agora falharam um dos dois primeiros lugares da fase de grupos.

Na jornada de hoje, os Países Baixos, que baterem em casa a Noruega por 2-0 e asseguraram o triunfo no Grupo G, tornaram-se a última seleção a garantir o apuramento direto, juntando-se a Sérvia, `carrasca` de Portugal, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Croácia, Inglaterra e Alemanha.

Por seu lado, a Ucrânia (2-0 na Bósnia-Herzegovina) garantiu o segundo lugar do Grupo D, com a ajuda da França (2-0 na Finlândia), e a Turquia (2-1 no Montenegro) o segundo posto do Grupo G, também com auxílio externo, dos holandeses.

O País de Gales (1-1 com a Bélgica) também selou o segundo posto do Grupo E, mas já estava certo nos `play-offs`, tal como a República Checa, que entra via Liga das Nações.

No sorteio dos `play-offs`, marcado para 26 de novembro, as seleções vão ser divididas em três `caminhos`, e em cada qual serão jogadas meias-finais e final, com o vencedor de cada um a qualificar-se para a fase final: três, de 12 seleções.

Nas meias-finais, em 24 e 25 de março de 2022, os cabeças de séries vão jogar em casa numa eliminatória a um só jogo e, nas finais, também em jogo único, em 28 e 29 de março, o anfitrião será sorteado.

Portugal vai disputar os `play-offs` porque no domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, não foi capaz sequer de empatar com a Sérvia, perdendo por 2-1 um jogo que começou praticamente a ganhar, com um golo de Renato Sanches, aos dois minutos.