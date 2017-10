UEFA abre processo a federação dinamarquesa

Mário Aleixo - RTP 24 Out, 2017, 11:59 / atualizado em 24 Out, 2017, 11:59 | Futebol Internacional

A Dinamarca não jogou a partida devido à disputa salarial com o sindicato dos futebolistas, uma situação que já obrigou a suspender, em setembro, um jogo amigável contra a seleção da Holanda, no que seria uma reedição da final do último Europeu, onde as holandesas se sagraram campeãs ao vencer por 4-2.



O conflito entre as jogadoras e a federação dinamarquesa reside nas diferenças salariais quando as jogadoras são convocadas.



Apesar de a equipa masculina ter oferecido 67 mil euros, não foi atingido nenhum acordo.



Perante esta situação, a federação anunciou no dia 18 que não jogaria contra a Suécia, encontro do grupo 4 da fase de classificação para o Mundial de 2019 que se vai realizar em França.