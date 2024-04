UEFA congratula-se por adeptos de Benfica e Marselha poderem assistir aos jogos

"Queremos agradecer aos dois clubes e aos seus adeptos, bem como à Associacião Nacional de Adeptos e à Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, pelo apoio prestado na obtenção de um resultado tão positivo. Esperamos um ótimo ambiente nos dois estádios", pode ler-se na nota publicada pela UEFA na sua conta numa rede social.

Esta posição pública da UEFA surge na sequência da decisão das autoridades policiais francesas de proibir a entrada de adeptos do Benfica no jogo da segunda mão, no Vélodrome, o que levou o clube `encarnado`, alegando também razões de segurança, a proibir os adeptos do Marselha de aceder ao estádio da Luz.

Em comunicado, o clube português revelou ter sido notificado pelas autoridades gaulesas da proibição de adeptos seus no desafio da segunda mão, cenário que resultou em recomendação idêntica das forças policiais portuguesas quanto aos seguidores marselheses e que foi acatado pelos `encarnados`.

As forças da ordem francesas socorreram-se dos exemplos de comportamento incorreto dos adeptos benfiquistas em anteriores eliminatórias, nas visitas ao Inter e Real Sociedad, respetivamente em Milão e San Sebastian, para decretar que, entre 17 e 19 de abril, estes estão "interditos" de acederem ao estádio Vélodrome.

Face a esta decisão, o Benfica contactou novamente as forças da lei nacionais "que alertaram -- em face desta decisão das autoridades gaulesas -- para o elevado potencial de risco quanto à presença de adeptos do Marselha em Lisboa para o jogo no estádio da Luz".

No entanto, os dois clubes, com o aval das autoridades policiais de ambos os países, acabaram por chegar hoje a um entendimento para permitirem que os respetivos adeptos pudessem aceder quer ao Estádio da Luz quer ao Estádio Vélodrome dentro de uma semana.

A partida da primeira mão entre Benfica e Marselha está agendada para hoje no Estádio da Luz, com início às 20:00, e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.