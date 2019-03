UEFA e Associação de Clubes discutem alterações ao formato das provas europeias

Lusa Comentários 19 Mar, 2019, 20:24 | Futebol Internacional

“Foi uma reunião informal de intercâmbio de ideias e pontos de vista sobre as competições de clubes a partir de 2024. É a primeira de várias que se vão realizar nos próximos meses, com o intuito de elaborar propostas concretas que possam ser devidamente analisadas e consideradas antes de se tomarem decisões”, explicou um porta-voz da UEFA, após a reunião que decorreu na cidade suíça de Nyon.



Uma das possibilidades em discussão é a alteração do modelo da atual Liga dos Campeões, que manteria as atuais 32 equipas, mas substituiria os atuais oito grupos de quatro equipas por quatro grupos de oito equipas, o que permitiria a todas realizar um mínimo de 14 jogos, sete em casa e sete fora, sendo despromovidas quatro delas no final de cada época e substituídas por outras tantas.



Outra alteração em análise é a passagem dos jogos da Liga dos Campeões Europeus das terças e quartas-feiras para os fins de semana, proposta que maior resistência tem suscitado, sobretudo nas ligas de maior poder económico, como a inglesa, pela necessidade que implicaria de reajustamento das competições nacionais.