UEFA substitui estádio de Bruxelas por Wembley nos palcos do Euro2020

Lusa 07 Dez, 2017, 17:10 / atualizado em 07 Dez, 2017, 17:10 | Futebol Internacional

O Comité Executivo da UEFA decidiu, "por unanimidade", excluir Bruxelas da lista de 13 cidades que vão albergar o Euro2020, por culpa dos sucessivos atrasos no arranque da construção do Eurostadium.



"Devido à incapacidade de resposta do projeto Eurostadium às condições impostas pela UEFA, os quatro jogos inicialmente previstos para Bruxelas foram reagendados para Wembley", justificou o presidente do organismo, em conferência de imprensa.



Assim, o estádio inglês, palco das meias-finais e final, acolherá um total de sete encontros.



A UEFA também relevou que escolheu Roma para acolher o jogo inaugural da competição, que estava previsto para Bruxelas.



"Há muito tempo que estávamos a dialogar com Bruxelas. Eles foram incapazes de nos fornecer os documentos e as garantias necessárias. Tiveram tempo e não o fizeram", sublinhou Aleksander Ceferin.



O presidente da entidade que tutela o futebol europeu revelou que os peritos consideraram que o risco de manter Bruxelas como cidade-sede do Euro2020 era demasiado grande para a UEFA.



"Pareceu-nos que seria um problema para Bruxelas terminar o estádio a tempo. E se o estádio não estivesse pronto, seria muito difícil para nós encontrar uma solução alternativa", acrescentou o esloveno.



Bruxelas era uma das 13 cidades escolhidas para acolher o Euro2020, um formato itinerante inédito criado para celebrar os 60 anos da UEFA.



Assim, segundo o sorteio hoje realizado, Roma (Itália) e Baku (Azerbaijão) acolherão jogos do Grupo A, São Petersburgo (Rússia) e Copenhaga (Dinamarca) do B, Amesterdão (Holanda) e Bucareste (Roménia) do C, Londres (Inglaterra) e Glasgow (Escócia) do D, Bilbau (Espanha) e Dublin (Irlanda) do E, e Munique (Alemanha) e Budapeste (Hungria) do F.