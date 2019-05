Valência garante a última vaga da `Champions` em Espanha

Lusa Comentários 18 Mai, 2019, 18:16 | Futebol Internacional

Na 38.ª e última jornada, com o internacional português Gonçalo Guedes a titular, Soler, aos 36 minutos, e o ex-benfiquista Rodrigo, aos 52, fizeram os golos de garantiram ao Valência o quarto posto da prova e um lugar na ‘Champions’ da próxima temporada.



Novamente sem André Silva, lesionado, o Sevilha até venceu o Athletic Bilbau, também por 2-0, mas não foi além do sexto posto, tendo ficado atrás do Getafe, quinto, a equipa sensação desta edição, que assegurou as competições europeias, embora tenha passado grande parte da época em zona de acesso à Liga dos Campeões.



Sem Antunes, a recuperar de lesão grave, a formação dos arredores de Madrid não foi além de um empate caseiro (2-2) com o Villarreal, com Gerard Moreno a impedir a vitória da equipa da casa a três minutos do fim.



Outros dos vencedores da última ronda foi o Espanyol, que garantiu um lugar na Liga Europa e regressa às competições europeias após 13 anos de ausência. A equipa de Barcelona venceu em casa a Real Sociedad, por 2-0, e confirmou o sétimo posto.



Já com o segundo lugar definido, o Atlético de Madrid foi ao campo do Levante empatar 2-2, num encontro que ficou sobretudo marcado por várias despedidas na equipa ‘colchonera’.



Diego Godin e Griezmann já anunciaram que vão abandonar o Atlético e Juanfran e o brasileiro Filipe Luis também devem seguir os mesmos passos. Os quatro foram hoje titulares e mantiveram-se em campo durante todo o encontro.



Do lado do Levante, Ruben Vezo foi titular e também cumpriu os 90 minutos.