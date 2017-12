Valência vence Celta de Vigo e aproxima-se do FC Barcelona

Lusa 09 Dez, 2017, 21:49 / atualizado em 09 Dez, 2017, 22:04 | Futebol Internacional

Na 15.ª jornada, o Valência, que vinha de dois jogos sem vencer e que teve Ruben Vezo no 'onze', adiantou-se no marcador, aos 28 minutos, com um golo do italiano Simone Zaza.



Logo no primeiro minuto da primeira parte, Iago Aspas empatou para os galegos, antes de Dani Parejo dar o triunfo ao Valência, aos 81 minutos, na marcação de uma grande penalidade.



Com este resultado, o Valência ficou a dois pontos do FC Barcelona, que tem menos um jogo, e tem mais três do que o Real Madrid, que goleou hoje o Sevilha, por 5-0, com um 'bis' de Cristiano Ronaldo, dois dias depois de receber a Bola de Ouro.



Ronaldo, que apenas tinha dois golos em 10 encontros no campeonato, marcou o segundo e terceiro dos 'merengues', aos 23 e 31 minutos, o último de grande penalidade.



O espanhol Nacho (03 minutos), o alemão Toni Kroos (38) e o marroquino Achraf Hakimi (42) marcaram os restantes golos do Real Madrid.



Emprestado pelo FC Porto, o espanhol Adrián López marcou aos 24 minutos o único golo do triunfo do Deportivo da Corunha sobre o Levante, por 1-0, permitindo aos galegos sair da zona de despromoção.



No outro encontro disputado hoje, o Getafe (sétimo), com Antunes no 'onze', empatou a zero em casa com o Eibar (12.º), que teve Paulo Oliveira como titular e Bebé como suplente utilizado a partir dos 63 minutos.