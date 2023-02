Varane anuncia retirada da seleção francesa

“Pensei nos últimos meses e decidi que chegou o momento de me retirar do futebol internacional”, escreveu o defesa central na sua conta na rede social Instagram.



O jogador, que se estreou na equipa principal de França em 2013, conta com 93 internacionalizações e cinco golos.



“Representar o nosso magnífico país durante uma década é uma das grandes honras da minha vida. De cada vez que vesti a camisola azul foi especial, senti um orgulho imenso. O dever de dar tudo, de jogar com o coração e de ganhar em cada vez que entrávamos em campo”, acrescentou Varane.



O defesa disse ainda que nunca esquecerá a emoção de ter sido campeão mundial, naquele que é um dos “mais memoráveis dias” da sua vida e que apenas foi possível com o apoio do selecionador Didier Deschamps, de todo o "staff" e companheiros de equipa.



Varane despede-se com agradecimentos, dizendo ter a certeza de que vai sentir falta, mas que esta é a hora “de uma nova geração” pegar o testemunho.



“Temos um grupo de jogadores talentosos, que estão prontos para assumir o comando, que merecem uma oportunidade e precisam de todos”, finalizou o futebolista.



Além do Mundial, Varane conquistou também a Liga das Nações em 2021, derrotando na final a Espanha.



O defesa cumpre atualmente a sua segunda época no Manchester United, depois de 10 épocas no Real Madrid, clube no qual conquistou praticamente tudo, desde a Liga dos Campeões, ao Mundial de clubes, Supertaça Europeia, Liga espanhola, Taça do Rei e Supertaça.