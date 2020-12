Vasco de Gama de Sá Pinto eliminado na Taça sul-americana

A equipa brasileira, que tinha empatado na primeira mão 1-1, foi surpreendida no Rio de Janeiro pelos argentinos, treinados pelo também ex-futebolista Hernán Crespo, que garantiram a vitória com um golo de Gabriel Hachen, aos 56 minutos.



O único golo resultou de um desvio de um defesa do Vasco, após um cruzamento da direita, que parecia estar controlado pelo guarda-redes carioca, mas Lucão calculou mal a trajetória e a bola embateu na barra, antes de ressaltar para Hachen.



Sá Pinto, que viu o cartão amarelo aos 64 minutos, não pôde contar com Germán Cano, que tinha marcado na primeira mão, nem com Werley e Felipe Bastos, jogadores que tiveram testes positivos ao novo coronavírus.



No campeonato brasileiro, o Vasco da Gama está também numa situação difícil, com a equipa na 17.ª posição, na zona de descida à Série B, mas com menos um jogo disputado em relação às equipas imediatamente acima.



No domingo, a formação vascaína visita o Grémio (7.º classificado), num jogo complicado para Sá Pinto, diante de um adversário na luta pela entrada na zona de qualificação para a Taça dos Libertadores.