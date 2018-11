Vídeo polémico rouba Bola de Ouro a Cristiano Ronaldo

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Nov, 2018, 11:11 / atualizado em 22 Nov, 2018, 11:11 | Futebol Internacional

As imagens difundidas começam com um grande plano do português, aparecendo de seguida planos de Mbappé e Varane, logo seguidos de Modric



Depois de novo corte na lista de candidatos, como lembra o jornal As, surgem numa sequência rápida Salah, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Pogba, Griezmann, Kanté e Hazard, reaparecendo logo em sequência Mbappé, Varane e Modric novamente.



O jornal espanhol especula, por isso, que os finalistas devem ser esses três atletas, até porque, por exemplo, Antoine Griezmann, que também foi vencedor do Mundial, raramente figura no vídeo promocional.





Durante os últimos meses tem existido um intenso debate sobre quem deverá receber este ano os prémios para melhor futebolista da temporada. Modric, médio que levou a seleção croata à final do Mundial, tem recebido todas as honras, mas muito se questiona se a Bola de Ouro, galardão da France Football, não seria entregue a Cristiano Ronaldo.