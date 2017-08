Villas-Boas goleia Scolari na Liga dos Campeões Asiáticos

Lusa 22 Ago, 2017, 16:06 | Futebol Internacional

Villas-Boas viu o brasileiro marcar aos 38 minutos, de grande penalidade, e ainda assistir Wang Shenchao antes do intervalo (45+1) e Wu Lei no quarto golo (64). O mesmo Wu Lei tinha feito o terceiro golo dois minutos antes, a passe de Elkeson.

Na segunda mão, em 12 de setembro, a formação de Guangzhou, orientada pelo ex-selecionador do Brasil e de Portugal, Luiz Felipe Scolari, recebe o Shanghai SIPG, com a difícil missão de anular a desvantagem de quatro golos.

No campeonato chinês, Scolari está em vantagem, com o Guangzhou a liderar a competição, com mais oito pontos do que a equipa de Xangai.