Walter Smith, ex-treinador do Rangers, morre aos 73 anos

”, disse o treinador Steven Gerrard.O atual técnico da equipa de Glasgow lembrou ainda que Walter Smith venceu no clube 10 campeonatos, cinco Taças da Escócia e seis Taças da Liga, além de ter conduzido o clube à final da Taça UEFA, em 2008 (derrota com o Zenit).Na carreira de treinador, em que chegou a ser adjunto de Alex Fergunson no Manchester United, Smith esteve também à frente da seleção escocesa e treinou o Everton, entre 1998 e 2002.

Como jogador, fez praticamente todo o percurso no Dundee United, com uma breve passagem em 1967 pelos norte-americanos do Dallas Tornado e entre 1975 e 1977 pelo Dumbarton.