Watford, em inferioridade numérica, derrotado pelo Burnley

Lusa 09 Dez, 2017, 18:18 | Futebol Internacional

A equipa do treinador português prolongou hoje a sua má série, somando o terceiro jogo sem vencer e permitindo que o Burnley se isolasse no sétimo lugar da Premier League.



Num jogo marcado por decisões de arbitragem controversas, o conjunto da casa teve o mérito de saber aproveitar na perfeição a expulsão de Marvin Zeegelaar. Aos 39 minutos, o ex-jogador do Sporting cometeu uma falta e o árbitro espantou as bancadas ao puxar do vermelho direto.



O Burnley aproveitou, de imediato, a superioridade numérica, marcando o único golo do encontro, através de Scott Arfield, no derradeiro minuto da primeira parte.



O canadiano 'bisou', aos 61 minutos, mas o seu golo foi anulado por um fora de jogo duvidoso. Ainda assim, a equipa da casa acabou mesmo por somar os três pontos, tendo agora 28, mais seis do que o Watford, que é oitavo.



Dois lugares acima do Burnley, com a mesma pontuação, está o Tottenham, que hoje se reencontrou com a vitória na liga inglesa, após quatro jornadas sem ganhar, ao golear o Stoke City por 5-1, no estádio de Wembley.



Diante do 15.º classificado da Premier League -- tem 16 pontos após 16 jornadas -, o conjunto orientado pelo argentino Mauricio Pochettino iniciou o seu festival de golos, aos 21 minutos, com um autogolo do adversário Ryan Shawcross.



O triunfo do Tottenham consolidou-se em 12 minutos, com o sul-coreano Heung-Min Son a marcar aos 53 e Harry Kane a bisar, aos 54 e 65.



O dinamarquês Christian Eriksen, aos 74, fechou a contagem para os homens da casa, com Shawcross a redimir-se parcialmente do autogolo ao marcar o único golo dos visitantes, aos 80.



Nos outros encontros hoje disputados, entre clubes da metade inferior da tabela, o Huddersfield venceu o Brighton por 2-0, o Crystal Palace empatou 2-2 com o Bournemouth e o Swansea bateu o West Bromwich.