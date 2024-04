Werder Bremen suspende médio Naby Keita

”, afirmou o diretor desportivo do Werder Bremen, Clemens Fritz, num comunicado divulgado pelo clube.Segundo o Werder Bremen, atual 12.º classificado da Bundesliga, o médio recusou-se a viajar com a equipa para Leverkusen no sábado, depois de ter sabido que não seria titular no embate com o Bayer, da 29.ª jornada.O Werder Bremen, ainda sem a manutenção assegurada, foi goleado na BayArena por 5-0, no encontro em que o Bayer Leverkusen selou a conquista do seu primeiro título de campeão germânico de futebol, quando faltam cinco rondas para o final da Bundesliga.Na segunda-feira, depois de ter sido alvo de críticas por parte da imprensa alemã, Naby Keita, que chegou ao Werder Bremen no verão passado, depois de cinco temporadas no Liverpool, escreveu na sua conta de Instagram: “”.Naby Keita, de 29 anos, soma apenas 100 minutos ao serviço do Werder Bremen, em cinco partidas, depois de ter estado lesionado no início da época e de ter representado a sua seleção na última edição da Taça das Nações Africanas (CAN).