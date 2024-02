West Ham quebra ciclo de seis jogos sem vencer

A grande figura da partida foi o avançado inglês Jarrod Bowen, autor de um "hat-trick", ao marcar logo aos cinco e aos sete minutos, mas o Brentford conseguiu responder aos 13, reduzindo para 2-1, pelo avançado francês Neal Maupay.Na segunda parte, Bowen completou o "hat-trick" aos 63 minutos, ao fazer o 3-1, que seria ampliado aos 69, através do brasileiro naturalizado italiano Emerson, mas o Brentford voltaria a reduzir, aos 82, pelo avançado congolês Yoane Wissa, que fixou o resultado final.Com esta vitória, ascendeu ao oitavo lugar, com 39 pontos, enquanto o Brentford segue em 16.º, com 25, cinco acima do Luton (menos um jogo), a primeira equipa em zona de despromoção, em 18.º.O Liverpool lidera a Premier League com 60 pontos, seguido do Manchester City, com 59, e do Arsenal, com 58, as três equipas que, provavelmente, vão discutir o título.