Wolverhampton e Newcastle empatam em jogo em que Pedro Neto sai lesionado

O extremo, de 23 anos, que teve duas lesões graves nas duas últimas épocas, no joelho e no tornozelo, teve hoje de ser substituído e quando estava a ser um dos melhores em campo, mas a lesão parece ser menos grave, de natureza muscular.



No jogo, Neto esteve nos primeiro e segundo golos dos ‘wolves’. No primeiro, a marcar o canto a que Lemina correspondeu para o 1-1, aos 36 minutos, e, no segundo, na marcação de um livre, em que o também português Toti Gomes assistiu Hwang Hee-Chan para o 2-2, aos 71.



No Newcastle, Callum Wilson foi o melhor, com o avançado a aproveitar um desentendimento entre José Sá e Traore, para, na sobra, fazer o 1-0, e, depois, a fazer o segundo dos ‘magpies’, de grande penalidade, aos 45+4.



Na equipa da casa, além de José Sá, Toti Gomes e Pedro Neto, Nélson Semedo também foi titular, enquanto Fábio Silva não saiu do banco.



O empate deixa o Newcastle em sexto, mas com a equipa a poder ainda ser ultrapassada, com Brighton e Manchester United a terem menos um jogo, enquanto o Wolverhampton é 12.º, sob a ameaça de Fulham e Nottingham.



A Liga inglesa é liderada pelo Tottenham, com mais dois pontos do que o Arsenal, que hoje goleou na receção ao Sheffield United (5-0), e cinco de distância para o tricampeão Manchester City, que no domingo visita o rival Manchester United.